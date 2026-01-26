POL-HB: Nr.: 0071--Öffentlichkeitsfahndung nach Kontobetrügerin

Polizei Bremen

Nr.: 0071--Öffentlichkeitsfahndung nach Kontobetrügerin--

Bremen

Ort: Bremen Zeit: Mai bis Juni 2025

Nach mehreren Betrugsdelikten fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang noch Unbekannten.

Die Frau eröffnete von Mai bis Juni 2025 mit einem verfälschten Personalausweis unter falscher Identität mindestens sieben Bankkonten.

Bei der Eröffnung der Konten wurde die Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

