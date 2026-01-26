Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0075 --Täter nach Raub gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 25.01.2026, 23:55 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei 18-Jährige aus Syrien und Tunesien. Sie sind verdächtig, zuvor in der Innenstadt einen 30 Jahre alten Mann mit Reizgas attackiert und ihm das Mobiltelefon geraubt zu haben.

Etwa um 23:55 Uhr ging der 30-Jährige über den Marktplatz, als er unvermittelt von zwei zunächst Unbekannten mit Pfefferspray besprüht wurde. Anschließend hielten sie ihn fest, rissen ihn zu Boden und entwendeten ihm das Mobiltelefon aus der Jackentasche. Außerdem durchsuchten sie seinen Rucksack. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen waren schnell vor Ort und leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Währenddessen wurde der leichtverletzte 30-Jährige von Rettungskräften behandelt.

Die Maßnahmen zeigten schnell Erfolg: Eine Streifenwagenbesatzung stellte die beiden 18 Jahre alten Heranwachsenden aus Syrien und Tunesien in der Vahr. Bei ihnen fanden sie das Mobiltelefon des 30-Jährigen und ein Pfefferspray. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei und hier der Soko Junge Räuber dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell