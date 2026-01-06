PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 06.01.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal rückte mit dem HLF, sowie mit dem Gerätewagen Gefahrgut zu den Einsatzstellen aus. Vor Ort sicherte die Feuerwehr die Einsatzstellen ab und es wurde eine Fachfirma zur Beseitigung der Ölspuren beauftragt. Betroffen davon war das gesamte Gewerbegebiet Oelkinghausen und einige umliegende Straßen, sowie der Spreeler Weg.

Zudem wurde die Feuerwehr Ennepetal, sowie die Löschgruppe Voerde um 12:09 Uhr zu einem Unternehmen in die Wilhelmstraße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß ausgelöst. Staubaufwirbelung durch die Lüftungsanlage war vor Ort der Auslösegrund. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und die Anlage wurde wieder zurückgesetzt. Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben und die Feuerwehr Ennepetal, die mit 17 Einsatzkräften im Einsatz waren konnten diesen um 12:46 Uhr beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 00:57

    FW-EN: Feuerschein im Keller eines leerstehenden Gebäudes

    Ennepetal (ots) - Am Montagabend gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem gemeldeten Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Hagener Straße alarmiert. Nachbarn hatten einen Feuerschein im Keller des Hauses wahrgenommen. Bei der Erkundung bestätigte sich der sichtbare Feuerschein. Die Einsatzkräfte verschafften sich über den Außenzugang zum Keller Zutritt, nachdem die dortige Tür gewaltsam geöffnet ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 20:22

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Montag

    Ennepetal (ots) - Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Peddinghausstraße alarmiert. Ein Multicar hatte dort aufgrund eines technischen Defekts während des Winterdienstes Betriebsmittel verloren. Die ausgetretenen Stoffe wurden durch die Einsatzkräfte mit Bindemittel abgestreut, aufgenommen und anschließend der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Gegen 14:20 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 20:37

    FW-EN: Einsatz auf der Kölner Straße

    Ennepetal (ots) - Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz auf die Kölner Straße alarmiert. An einer Straßenlaterne hatte sich eine Abdeckung gelöst und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich und brachten die gelöste Abdeckung mithilfe der Drehleiter wieder fachgerecht an. Während der Maßnahmen kam es zu kleineren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren