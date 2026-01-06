Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 06.01.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal rückte mit dem HLF, sowie mit dem Gerätewagen Gefahrgut zu den Einsatzstellen aus. Vor Ort sicherte die Feuerwehr die Einsatzstellen ab und es wurde eine Fachfirma zur Beseitigung der Ölspuren beauftragt. Betroffen davon war das gesamte Gewerbegebiet Oelkinghausen und einige umliegende Straßen, sowie der Spreeler Weg.

Zudem wurde die Feuerwehr Ennepetal, sowie die Löschgruppe Voerde um 12:09 Uhr zu einem Unternehmen in die Wilhelmstraße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß ausgelöst. Staubaufwirbelung durch die Lüftungsanlage war vor Ort der Auslösegrund. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert und die Anlage wurde wieder zurückgesetzt. Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben und die Feuerwehr Ennepetal, die mit 17 Einsatzkräften im Einsatz waren konnten diesen um 12:46 Uhr beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell