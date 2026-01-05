Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal am Montag

Ennepetal (ots)

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Peddinghausstraße alarmiert. Ein Multicar hatte dort aufgrund eines technischen Defekts während des Winterdienstes Betriebsmittel verloren. Die ausgetretenen Stoffe wurden durch die Einsatzkräfte mit Bindemittel abgestreut, aufgenommen und anschließend der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Gegen 14:20 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum Mönninghof aus. An einem Wohnhaus war im Außenbereich ein Badefass in Brand geraten. Der Eigentümer hatte bereits erste Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch eingeleitet. Die Feuerwehr entfernte die äußere Holzverkleidung des Badefasses und führte kleinere Nachlöscharbeiten durch. Personen wurden nicht verletzt. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Schaden am Wohnhaus verhindert werden. Um 15:50 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Breckerfelder Straße alarmiert. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, klemmte die Fahrzeugbatterie des beteiligten Pkw ab und übergab die Einsatzstelle anschließend an die Polizei.

