FW-EN: Einsätze an Neujahr für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 01.01.2026 um 13:39 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Kirchstraße alarmiert. Vor Ort befanden sich auf einer Parkfläche, einzelne Ölflecken die mit Ölbindemittel abgestreut wurden. Den Einsatz konnten die 7 Einsatzkräfte um 13:59 Uhr beenden.

Um 15:42 Uhr, wurde die hauptamtliche Wache, der Löschzug Milspe/Atlenvoerde und die Löschgruppe Voerde in die Südstraße zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Die Gebäude wurden ausgiebig erkundet, ein Grund für die Auslösung konnte nicht festgestellt werden. Der Einsatz konnte um 16:02 Uhr beendet werden.

Um 18:24 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Rüggeberger Straße, zu einem Baum auf Fahrbahn alarmiert. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum und reinigten im Anschluss die Fahrbahn. Der Einsatz konnte um 18:48 Uhr beendet werden.

