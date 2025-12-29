PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter verschlossener Tür

Ennepetal (ots)

Am Sonntag 28.12.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:50 Uhr zum Breslauer Platz alarmiert. Die Feuerwehr öffnete gewaltfrei eine Wohnungseingangstür und übergab die Einsatzstelle an den Rettungsdienst.Der Einsatz endete um 18:20 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

