Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Wasserschaden und Einsatz mit Drehleiter am Samstagnachmittag

Ennepetal (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem gemeldeten Wasserschaden in einem Wohngebäude an der Bergstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Kräfte trat bereits deutlich sichtbar Wasser aus der Haustür aus. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltfrei Zugang zum Gebäude, stellten die Wasserzufuhr ab und übergaben die Einsatzstelle anschließend an die Polizei. Noch während dieses Einsatzes wurde die Drehleiter durch den Rettungsdienst zu einer Unterstützung in die Heilenbecker Straße angefordert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war dort eine patientenschonende Rettung nur über die Drehleiter möglich.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell