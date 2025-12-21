Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am Samstag,den 20.12.2025, rückte die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt drei Einsätzen aufgrund von Ölspuren im Stadtgebiet aus. Die Verunreinigungen auf der Fahrbahn wurden durch ein Fachunternehmen beseitigt. Zur Warnung des Straßenverkehrs stellte die Feuerwehr entsprechende Warnschilder auf.

Ein weiterer Einsatz folgte am selben Tag um 15:30 Uhr. Die Feuerwehr wurde zu einer Brandnachschau nach einem Werkstattbrand vom Vortag alarmiert. Vor Ort kontrollierten die Einsatzkräfte die betroffenen Bereich,ein weiteres Eingreifen war nicht erforderlich.

Um 16:46 wurde die Hauptwache sowie die Löscheinheit Milspe/Altenvoerde zu einer Gewässerverunreinigung in den Ortsteil Hasperbach gerufen.Vor Ort konnte keine Verunreinigung festgestellt werden ,somit endete dieser Einsatz um 17:12 Uhr.

Am Sonntag,den 21.12.2025,wurde die Hauptwache der Feuerwehr Ennepetal zu einer Person hinter verschlossener Tür alarmiert. Die Tür konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr geöffnet werden. Die betroffene Person wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 10 min. beendet.

