PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am Samstag,den 20.12.2025, rückte die Feuerwehr Ennepetal zu insgesamt drei Einsätzen aufgrund von Ölspuren im Stadtgebiet aus. Die Verunreinigungen auf der Fahrbahn wurden durch ein Fachunternehmen beseitigt. Zur Warnung des Straßenverkehrs stellte die Feuerwehr entsprechende Warnschilder auf.

Ein weiterer Einsatz folgte am selben Tag um 15:30 Uhr. Die Feuerwehr wurde zu einer Brandnachschau nach einem Werkstattbrand vom Vortag alarmiert. Vor Ort kontrollierten die Einsatzkräfte die betroffenen Bereich,ein weiteres Eingreifen war nicht erforderlich.

Um 16:46 wurde die Hauptwache sowie die Löscheinheit Milspe/Altenvoerde zu einer Gewässerverunreinigung in den Ortsteil Hasperbach gerufen.Vor Ort konnte keine Verunreinigung festgestellt werden ,somit endete dieser Einsatz um 17:12 Uhr.

Am Sonntag,den 21.12.2025,wurde die Hauptwache der Feuerwehr Ennepetal zu einer Person hinter verschlossener Tür alarmiert. Die Tür konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr geöffnet werden. Die betroffene Person wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 10 min. beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 06:32

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 16.12.2025, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:24 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung zum Ennepetaler Bahnhof alarmiert. Nach der Sperrung der Bahnstrecke durch die Deutsche Bahn wurde ein überfahrenes Reh auf den Gleisen in Richtung Gevelsberg gefunden. Der Einsatz endete um 08:22 Uhr. Es waren 16 Einsatzkräfte vor Ort. Um 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 06:27

    FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder in der Hinnenberger Straße

    Ennepetal (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem ausgelösten Heimrauchmelder mit wahrnehmbarem Brandgeruch in einer Wohneinheit in der Hinnenberger Straße alarmiert. Bei der Erkundung durch die Einsatzkräfte war die Wohnung bereits rauchfrei. Ursache der Verrauchung war ein auf dem Herd vergessener Topf, der vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren