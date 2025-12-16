Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder in der Hinnenberger Straße

Ennepetal (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem ausgelösten Heimrauchmelder mit wahrnehmbarem Brandgeruch in einer Wohneinheit in der Hinnenberger Straße alarmiert. Bei der Erkundung durch die Einsatzkräfte war die Wohnung bereits rauchfrei. Ursache der Verrauchung war ein auf dem Herd vergessener Topf, der vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Mieter entfernt worden war. Von Seiten der Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz befanden sich die Hauptwache sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell