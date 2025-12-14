FW-EN: Mehrere Ölspuren im Stadtgebiet
Ennepetal (ots)
Am Samstag den 13.11.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit dem Gerätewagen Gefahrgut zu den Einsatzstellen aus. Vor Ort sicherte die Feuerwehr die Einsatzstellen ab und eine Fachfirma beseitigte die Betriebsmittelspur.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de
Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell