FW-EN: Mehrere Ölspuren im Stadtgebiet

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch den 10.12.2025 ab 16:32 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm alarmiert. Da es sich um einen technischen Fehlalarm handelte, konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Zeitgleich musste ein Hilfleistungslöschfahrzeug zu einer Tragehilfe in die Büttenbergerstraße für den Rettungsdienst fahren, dort wurde der Patient nach der Tragehilfe an den Rettungsdienst übergeben. ...

mehr