Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm und Tragehilfe

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 10.12.2025 ab 16:32 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm alarmiert. Da es sich um einen technischen Fehlalarm handelte, konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Zeitgleich musste ein Hilfleistungslöschfahrzeug zu einer Tragehilfe in die Büttenbergerstraße für den Rettungsdienst fahren, dort wurde der Patient nach der Tragehilfe an den Rettungsdienst übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

