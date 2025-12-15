Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am Montag,15.12.25 wurde die Feuerwehr zu einer offenen Ganztagsschule in Altenvoerde alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Handdruckmelder versehentlich durch eine Reinigungskraft betätigt worden war. Das Gebäude war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig geräumt, lediglich Lehrkräfte und Reinigungspersonal befanden sich noch auf dem Gelände.

Der betroffene Bereich wurde kontrolliert, ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Anschließend wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell