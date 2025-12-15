PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am Montag,15.12.25 wurde die Feuerwehr zu einer offenen Ganztagsschule in Altenvoerde alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Handdruckmelder versehentlich durch eine Reinigungskraft betätigt worden war. Das Gebäude war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig geräumt, lediglich Lehrkräfte und Reinigungspersonal befanden sich noch auf dem Gelände.

Der betroffene Bereich wurde kontrolliert, ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Anschließend wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 08:25

    FW-EN: Mehrere Ölspuren im Stadtgebiet

    Ennepetal (ots) - Am Samstag den 13.11.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit dem Gerätewagen Gefahrgut zu den Einsatzstellen aus. Vor Ort sicherte die Feuerwehr die Einsatzstellen ab und eine Fachfirma beseitigte die Betriebsmittelspur. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 06:37

    FW-EN: Brandmeldealarm und Tragehilfe

    Ennepetal (ots) - Am Mittwoch den 10.12.2025 ab 16:32 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm alarmiert. Da es sich um einen technischen Fehlalarm handelte, konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Zeitgleich musste ein Hilfleistungslöschfahrzeug zu einer Tragehilfe in die Büttenbergerstraße für den Rettungsdienst fahren, dort wurde der Patient nach der Tragehilfe an den Rettungsdienst übergeben. ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 20:15

    FW-EN: Einsätze der Feuerwehr am Mittwoch

    Ennepetal (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Linden-Loher Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass zwei PKW leicht beschädigt waren. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Zur Mittagszeit gegen 12:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren