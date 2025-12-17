PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:24 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung zum Ennepetaler Bahnhof alarmiert. Nach der Sperrung der Bahnstrecke durch die Deutsche Bahn wurde ein überfahrenes Reh auf den Gleisen in Richtung Gevelsberg gefunden. Der Einsatz endete um 08:22 Uhr. Es waren 16 Einsatzkräfte vor Ort.

Um 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in der Kölner Straße alarmiert, welcher sich als erneute technische Hilfeleistung herausstellte. Bei Baumfällarbeiten an einem Hang war ein Bagger umgestürzt, eine Person wurde leicht verletzt. Die Kölner Straße war über mehrere Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Hauptwache, der Löschzug Milspe/Altenvoerde sowie die Löschgruppe Voerde und ein Rettungswagen. Der Einsatz endete spät in der Nacht um 00:50 Uhr.

Zeitgleich wurde ein Fahrzeug zu auslaufenden Betriebsmitteln nach einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Büttenberg gerufen. Die Betriebsmittel wurden ausgestreut und von der Feuerwehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

