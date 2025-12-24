Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Heiligabend: Feuerwehr Ennepetal mehrfach im Einsatz - Hilfeleistungen und Gefahrenabwehr

Ennepetal (ots)

Am Heiligabend, dem 24.12.2025, war die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Am Vormittag wurden die Einsatzkräfte zum Bahnhof Ennepetal alarmiert. Dort war eine Person in einem Aufzug eingeschlossen. Die Feuerwehr konnte den Aufzug zügig öffnen und die eingeschlossene Person befreien. Diese verließ den Aufzug unverletzt und wohlauf. Der Betreiber des Aufzuges wurde durch die Feuerwehr über die Störung informiert. Direkt im Anschluss wurde die Feuerwehr zu einem Hilferuf in die Milsper Straße gerufen. Ein Rollstuhlfahrer war beim Überqueren der Fahrbahn plötzlich liegen geblieben, da der Elektrorollstuhl plötzlich ausgefallen war. Ein aufmerksamer PKW-Fahrer sicherte bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Fahrbahn ab. Die Einsatzkräfte brachten den Rollstuhl auf den Gehweg und konnten die Störung beheben, sodass der Betroffene seine Fahrt anschließend fortsetzen konnte. Gegen 13:00 Uhr wurde eine gebrochene Baumkrone am Friedhof Voerde gemeldet. Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Gefahrenbereich ab. Die weiteren Maßnahmen übernahm der Betriebshof der Stadt Ennepetal. Ein weiterer Einsatz folgte gegen 18:00 Uhr an der Peddenöder Straße. Dort hing ein Baum schräg über der Fahrbahn und stellte eine Gefahr für den Verkehr dar. Der Baum wurde mittels Motorsäge zerkleinert und entfernt. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte noch die Fahrbahn.

