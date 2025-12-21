FW-EN: Kruiner Tunnel unklare Rauchentwicklung

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 16.12.2025, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:24 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung zum Ennepetaler Bahnhof alarmiert. Nach der Sperrung der Bahnstrecke durch die Deutsche Bahn wurde ein überfahrenes Reh auf den Gleisen in Richtung Gevelsberg gefunden. Der Einsatz endete um 08:22 Uhr. Es waren 16 Einsatzkräfte vor Ort. Um 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in ...

