FW-EN: Kruiner Tunnel unklare Rauchentwicklung

Ennepetal (ots)

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich des Kruiner Tunnels gemeldet. Die Erkundung ergab, dass die Rauchentwicklung von einem nahegelegenen Erlebnisfeld stammte, auf dem Rauchkörper entzündet wurden. Dem Verantwortlichen der Anlage wurde das weitere Abbrennen von Rauchkörpern untersagt. Alarmiert wurden die Hauptwache sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

