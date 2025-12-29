FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Feuerwehr Ennepetal

Am Montag den 29.12.2025 um 09:15Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Tragehilfe in die Straße Rottenberg gerufen. Auf Grund der baulichen Gegebenheiten und zum schonenden Transport des Patienten wurde die Unterstützung der Feuerwehr benötigt. Der Einsatz für die 7 Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeuges endete um 09:34 Uhr.

Um 12:49 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der Hauptwache in die Breckerfelder Straße alarmiert. Dort wurde eine ca. 400m lange Betriebsmittelspur mittels Ölbindemittel abgestumpft. Anschließend wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und Fachgerecht entsorgt. Einsatzende war für die 7 Einsatzkräfte um 14:37 Uhr.

Um 16:04 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug erneut zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst alarmiert. Die Feuerwehr unterstützte beim Transport des Patienten in den Rettungswagen und konnte den Einsatz um 16:39 Uhr beenden.

