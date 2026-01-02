FW-EN: Einsatz auf der Kölner Straße
Ennepetal (ots)
Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz auf die Kölner Straße alarmiert. An einer Straßenlaterne hatte sich eine Abdeckung gelöst und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich und brachten die gelöste Abdeckung mithilfe der Drehleiter wieder fachgerecht an. Während der Maßnahmen kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.
