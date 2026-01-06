Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerschein im Keller eines leerstehenden Gebäudes

Ennepetal (ots)

Am Montagabend gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem gemeldeten Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Hagener Straße alarmiert. Nachbarn hatten einen Feuerschein im Keller des Hauses wahrgenommen. Bei der Erkundung bestätigte sich der sichtbare Feuerschein. Die Einsatzkräfte verschafften sich über den Außenzugang zum Keller Zutritt, nachdem die dortige Tür gewaltsam geöffnet werden musste. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor und stellte schnell die Ursache fest: Im Keller brannte ein Gasbrenner, der offenbar zur Beheizung des Kellers genutzt wurde. Die Gaszufuhr der angeschlossenen Gasflasche wurde abgedreht, sodass keine weitere Gefahr bestand. Personen wurden nicht verletzt, und es entstand kein Schaden am Gebäude. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben. Im Einsatz waren die Hauptwache sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal.

