POL-HB: Nr.: 0073 --Einbrecher geht in Haft--

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Landwehrstraße Zeit: 25.01.2026, 04:10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Sonntag zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren nach einem versuchten Einbruch in Walle. Der 24-Jährige wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Gegen 04:10 Uhr wurde eine Anwohnerin in der Landwehrstraße durch Geräusche aufmerksam. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie zwei Männer, die versuchten, die Tür eines Supermarktes aufzuhebeln. Dabei traten und sprangen sie mehrfach dagegen. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten die beiden Einbrecher noch vor Ort. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten beim 24-Jährigen ein Tierabwehrspray. Zudem wurde neben dem Eingang des Supermarktes Einbruchswerkzeug gefunden.

Gegen den bereits erheblich mit gleichgelagerten Taten in Erscheinung getreten 24-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

