POL-HB: Nr.: 0078 --Medikamente, Heroin und Bargeld bei Durchsuchung sichergestellt

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Meta-Sattler-Straße Zeit: 26.01.2026, 09 - 13:30 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Montagvormittag Schwerpunktmaßnahmen in Utbremen durch und reagierte damit auf Bürgerbeschwerden in der Vergangenheit.

Zivile Einsatzkräfte überprüften am Montag zwischen 9 und 13:30 Uhr die Meta-Sattler-Straße aufgrund vorangegangener Bürgerbeschwerden sowie mehrerer Hinweise auf den Handel mit Betäubungsmitteln. Die Polizisten konnten dabei zwei Männer beobachten, die sich in der Unterführung trafen, etwas austauschten und sich nur wenige Minuten später wieder trennten. Als sie den Erwerber kontrollierten, fanden sie Tabletten. Beim 61-jährigen Verkäufer stellten die Polizisten diverse verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld in szenischer Stückelung fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 61 Jahre alten Mannes entdeckten die Polizisten weitere Medikamente, Heroin und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Zudem wurden diverse Gegenstände, wie originalverpackte Parfums und Rasierer sowie Ausweisdokumente und EC-Karten, die möglicherweise aus anderen Straftaten stammen, aufgefunden.

Gegen den 61-Jährigen fertigte die Polizei Strafanzeigen, unter anderem wegen des Handels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

