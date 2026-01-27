Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0077--Festnahmen nach Farbvandalismus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Bremen-Neustadt Zeit: 26.1.26, 27.1.26

Die Polizei wurde in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Sachbeschädigungen gerufen, darunter zwei Parteibüros in der Altstadt und ein Polizeigebäude in der Neustadt. Einsatzkräfte konnten zwei Tatverdächtige festnehmen.

Polizisten stellten nachts fest, dass die Parteibüros der Grünen am Altenwall und der FDP an der Sandstraße mit schwarzer und hellblauer Farbe mit Tags wie "Hugo" oder "Diego" besprüht wurden. Auch ein Polizeihaus an der Schulstraße wurde in der Nacht mit unleserlichen Schriftzügen und Zeichen beschmiert. Noch in Tatortnähe konnte eine Polizeistreife zwei Verdächtige festnehmen. Sie hatten entsprechende Behälter mit Farbe und Kleister sowie politische Solidaritätsplakate mit Bezug zum Syrienkonflikt dabei und noch frische Farbe an ihrer Kleidung.

Gegen die 19 und 20 Jahre alten Männer wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem wird geprüft, ob es einen möglichen Zusammenhang zu den anderen Farbschmierereien gibt. Zeugenhinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter Rufnummer 0421 362-3888.

