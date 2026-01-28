Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0080 --Fußgänger lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 27.01.2026, 17:40 Uhr

Ein 54 Jahre alter Mann erlitt am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Huchting lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Etwa um 17:40 Uhr wollte der Mann die Straße vor einem Einkaufszentrum in der Straße Alter Dorfweg überqueren, als ihn ein 88- Jähriger mit seinem Mercedes anfuhr. Dabei wurde der 54-Jährige auf die Motorhaube geladen und anschließend durch die Luft und dann auf die Fahrbahn geschleudert.

Er erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die weiteren Ermittlungen auch zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell