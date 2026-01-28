PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0080 --Fußgänger lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg
Zeit: 	27.01.2026, 17:40 Uhr

Ein 54 Jahre alter Mann erlitt am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Huchting lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Etwa um 17:40 Uhr wollte der Mann die Straße vor einem Einkaufszentrum in der Straße Alter Dorfweg überqueren, als ihn ein 88- Jähriger mit seinem Mercedes anfuhr. Dabei wurde der 54-Jährige auf die Motorhaube geladen und anschließend durch die Luft und dann auf die Fahrbahn geschleudert.

Er erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die weiteren Ermittlungen auch zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:50

    POL-HB: Nr.: 0079 --Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, Ehmckstraße Zeit: 27.01.2026, 22:30 - 23:30 Uhr In den vergangenen Tagen waren in mehreren Stadtteilen in Bremen vermehrt Trickbetrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgaben. Sie erbeuteten von meist älteren Menschen unter anderem Geld und Wertgegenstände. Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Betrügern und gibt ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 10:10

    POL-HB: Nr.: 0078 --Medikamente, Heroin und Bargeld bei Durchsuchung sichergestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Meta-Sattler-Straße Zeit: 26.01.2026, 09 - 13:30 Uhr Die Polizei Bremen führte am Montagvormittag Schwerpunktmaßnahmen in Utbremen durch und reagierte damit auf Bürgerbeschwerden in der Vergangenheit. Zivile Einsatzkräfte überprüften am Montag zwischen 9 und 13:30 Uhr die Meta-Sattler-Straße aufgrund ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:38

    POL-HB: Nr.: 0077--Festnahmen nach Farbvandalismus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, Bremen-Neustadt Zeit: 26.1.26, 27.1.26 Die Polizei wurde in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Sachbeschädigungen gerufen, darunter zwei Parteibüros in der Altstadt und ein Polizeigebäude in der Neustadt. Einsatzkräfte konnten zwei Tatverdächtige festnehmen. Polizisten stellten nachts fest, dass die Parteibüros der Grünen am Altenwall und der FDP an der Sandstraße mit schwarzer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren