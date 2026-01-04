PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Uelsen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Uelsen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 9 Uhr kam es in der Gölenkamper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte in der Folge einen Zaun und einen Leitpfosten. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

