Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Uelsen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 9 Uhr kam es in der Gölenkamper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte in der Folge einen Zaun und einen Leitpfosten. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell