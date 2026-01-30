POL-HB: Nr.: 0085 --Überfall auf Apotheke

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 29.01.2026, 18:20 Uhr

Zwei unbekannte Täter überfielen am Donnerstagabend eine Apotheke in Oslebshausen und erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:20 Uhr sah die 63 Jahre alte Mitarbeiterin der Apotheke in der Oslebshauser Heerstraße, wie zunächst ein maskierter Mann den Verkaufsraum betrat. Sie flüchtete sofort in den hinteren Bereich und nahm dabei noch einen weiteren Mann wahr. Die beiden Täter öffneten dann die Kasse, entnahmen Bargeld und flüchteten in Richtung Oslebshauser Park. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der erste Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt und 175 cm groß. Er war schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen. Außerdem hatte er sich mit einem schwarzen Tuch maskiert. Er trug schwarze Handschuhe und hatte eine normale Statur. Der zweite Mann soll etwas kleiner gewesen sein und trug einen weißen Kapuzenpullover mit schwarzen Flecken.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

