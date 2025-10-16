PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung - Versuchtes Tötungsdelikt: Tatverdächtiger stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0908

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund.

Wie mit der Lfd. Nr. 0905 berichtet, hat die Dortmunder Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6138864 ). Der 20-jährige Dortmunder wurde am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl.

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter der Telefonnummer 0231/92626121 oder 0172/3752758.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

