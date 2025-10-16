Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung - Versuchtes Tötungsdelikt: Tatverdächtiger stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund.

Wie mit der Lfd. Nr. 0905 berichtet, hat die Dortmunder Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6138864 ). Der 20-jährige Dortmunder wurde am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl.

