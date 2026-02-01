Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0088 --Überfall auf Wettbüro--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 31.01.2026, 23:15 Uhr

Am späten Samstagabend überfiel ein bislang unbekannter Mann ein Wettbüro in Gröpelingen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 23:15 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft in der Gröpelinger Heerstraße und forderte von dem 23 Jahre alten Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der 23-Jährige versuchte noch beruhigend auf den Mann einzureden, dieser schnappte sich jedoch schnell einen Beutel mit Bargeld und rannte aus dem Laden in Richtung Oslebshausen.

Der Täter soll etwa 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er trug eine schwarze Maske und Handschuhe.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die am Samstagabend gegen 23:15 Uhr im Bereich Gröpelinger Heerstraße/Morgenlandstraße/Moorstraße etwas Verdächtiges gesehen haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

