PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Pkw und jugendlichem Fußgänger

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, ereignete sich gegen 07:45 Uhr in der Elbestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 16-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der Jugendliche einen Fußgängerüberweg im Bereich der Straßenbahnhaltestelle, als er von dem Fahrzeug einer 69-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst und dadurch verletzt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der medizinischen Erstversorgung des Verletzten musste die Elbestraße in Fahrtrichtung Gonsenheim zeitweise vollständig gesperrt werden. Hierdurch kam es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Jugendliche wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 08:47

    POL-PPMZ: Einbruch in Juwelier

    Mainz (ots) - Heute Morgen gegen 03:00 Uhr kam es in der Boppstraße zu einem Blitz-Einbruch in einen Juwelier. Drei bislang unbekannte Täter fuhren rückwärts mit einem hochwertigen schwarzen Alpha Romeo (Neueres Modell) an das Geschäft heran und rissen die Vorsatz-Rollgitter der Schaufenster mittels Seil heraus. Anschließend schlugen die Täter den Glaseinsatz der Eingangstür ein und erbeuteten Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Die Täter flüchteten anschließend ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:50

    POL-PPMZ: Senior vergisst wo er seine Frau abholen soll - Polizei hilft

    Mainz (ots) - Am Montagvormittag wurde ein über 90-jähriger Fahrzeugführer beim Überfahren einer Ampel an der Binger Straße in Fahrtrichtung Eduard-Frank-Straße beobachtet. Dabei hatte der Mann die Warnblinkanlage seines Fahrzeugs eingeschaltet. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle gab der Senior an, dass er zuvor seine Ehefrau von einem Arzttermin abholen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren