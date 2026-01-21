Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Pkw und jugendlichem Fußgänger

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, ereignete sich gegen 07:45 Uhr in der Elbestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 16-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der Jugendliche einen Fußgängerüberweg im Bereich der Straßenbahnhaltestelle, als er von dem Fahrzeug einer 69-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst und dadurch verletzt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der medizinischen Erstversorgung des Verletzten musste die Elbestraße in Fahrtrichtung Gonsenheim zeitweise vollständig gesperrt werden. Hierdurch kam es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Jugendliche wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell