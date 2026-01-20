PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Senior vergisst wo er seine Frau abholen soll - Polizei hilft

Mainz (ots)

Am Montagvormittag wurde ein über 90-jähriger Fahrzeugführer beim Überfahren einer Ampel an der Binger Straße in Fahrtrichtung Eduard-Frank-Straße beobachtet. Dabei hatte der Mann die Warnblinkanlage seines Fahrzeugs eingeschaltet.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle gab der Senior an, dass er zuvor seine Ehefrau von einem Arzttermin abholen wollte. Aufgrund von hinter ihm hupenden Fahrzeugen habe er jedoch weiterfahren müssen und wisse nun nicht mehr, wo sich die Arztpraxis befinde.

Anhand der Beschreibung wurde der Mann daraufhin mit einem Streifenwagen zur Uni Mainz begleitet. Die Ehefrau konnte dort jedoch nicht angetroffen werden.

Beamte der Polizeiinspektion Oppenheim klärten im weiteren Verlauf die Wohnadresse des Mannes, um Kontakt zu dessen Angehörigen aufzunehmen. An der Wohnanschrift konnte jedoch die Ehefrau angetroffen werden, die zwischenzeitlich per Anhalter nach Hause gelangt war. Das Auto des Mannes wurde vor Ort geparkt und er wurde von einem Streifenwagen nach Hause gebracht.

Aufgrund der Gesamterscheinung des Mannes und möglicher Beeinträchtigungen wird die Führerscheinstelle durch die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren