Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 26-Jährigem

Mainz - Klingenmünster (ots)

Seit Freitag, 16.01.2026, ist ein im Maßregelvollzug des Pfalzklinikums Klingenmünster untergebrachter 26-Jähriger abgängig. Er verließ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sein Zimmer. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Abgängige Bezüge in den Großraum Mainz und Hamburg haben könnte. Der 26-Jährige verbüßt dort eine Freiheitsstrafe, von welcher er schon mehr als dreiviertel abgesessen hat.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Personenbeschreibung: - 1,90m - Schlank - kurze lockige Haare - zuletzt mit einem schwarz-weißen Jogginganzug bekleidet

Foto des 26-Jährigen: https://s.rlp.de/69fK26C

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt den 26-Jährigen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Wenn Sie die Person sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes Der Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell