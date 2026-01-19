Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt in Mainz-Lerchenberg - 35-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Mainz-Lerchenberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:20 Uhr in der Brucknerstraße in Mainz-Lerchenberg zu einer Trunkenheitsfahrt.

Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt fiel Polizeibeamten ein silberfarbener BMW aufgrund einer unsicheren Fahrweise auf. Das Fahrzeug wurde von einem 35-jährigen Mann geführt, der die L426 aus Richtung Mainz-Gonsenheim kommend in Fahrtrichtung Mainz-Lerchenberg befuhr. Insbesondere im Bereich einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h konnte der Fahrer die Fahrspur nicht halten und fuhr deutlich erkennbare Schlangenlinien.

Der Fahrzeugführer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten eine verwaschene Aussprache sowie sichtbar verzögerte Reaktionen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

In der Folge wurden der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel des Fahrers vor Ort sichergestellt. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell