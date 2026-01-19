Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei Mainz informiert Anwohner in Mainz-Gonsenheim zur Einbruchsprävention

Mainz (ots)

Um Einbrüchen vorzubeugen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, führt die Mainzer Polizei in Mainz-Gonsenheim eine Präventionsaktion durch. Polizeibeamtinnen und -beamte werden in diesem Zusammenhang im Zeitraum von 16:00 bis 19:00 Uhr die Straßenzüge in Gonsenheim zu Fuß begehen und gezielt den Kontakt zu den Anwohnerinnen und Anwohnern suchen.

Die Einsatzkräfte klingeln dabei an den Wohnhäusern und informieren persönlich über die Thematik und Präventionsmöglichkeiten. Hintergrund der Aktion ist, dass es in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt zu Einbrüchen im Stadtgebiet und insbesondere in Gonsenheim gekommen ist. Die Polizei möchte frühzeitig sensibilisieren und konkrete Tipps geben, um Tatgelegenheiten zu reduzieren.

Im Rahmen der Gespräche machen die Beamtinnen und Beamten außerdem auf das kostenlose und individuelle Beratungsangebot der Polizei aufmerksam. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich hierbei zu wirksamen technischen und organisatorischen Präventionsmaßnahmen beraten lassen. Interessierte können unter folgenden Kontaktdaten einen Termin vereinbaren. Telefon:06131/65-31164 E-Mail ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de

Darüber hinaus weist die Polizei eindringlich darauf hin, bei verdächtigen Wahrnehmungen oder wenn bei ihnen eingebrochen wurde, unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell