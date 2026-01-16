PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrraddiebstahl in Nieder-Olm - Alholisierte Täterin gestellt

Nieder-Olm (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Jahnstraße in Nieder-Olm zu einem Fahrraddiebstahl.

Eine Zeugin nahm zunächst ein lautes Scheppern auf der Straße wahr und beobachtete anschließend eine Frau, die mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davonfuhr.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte die beschriebene Frau im Bereich der Pariser Straße antreffen. Die Tatverdächtige führte ein Kinderfahrrad mit sich. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Die Frau schwankte stark und machte widersprüchliche sowie wirre Angaben.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme räumte die Frau ein, das Fahrrad zuvor entwendet zu haben. Das gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt. Die Tatverdächtige wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls eingeleitet.

