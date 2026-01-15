Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Ladendiebstähle in der Mainzer Altstadt - Tatverdächtige gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Mittwoch kam es in der Mainzer Altstadt zu zwei Ladendiebstählen, bei denen jeweils Parfüm entwendet wurde. In beiden Fällen konnten die Tatverdächtigen durch das Zusammenwirken von Ladendetektiven und der Polizei gestellt werden.

Gegen 19:00 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Kaufhauses einen aktuellen Ladendiebstahl. Ein Mann hatte zuvor fünf Parfümflaschen aus dem Verkaufsraum entwendet und war anschließend geflüchtet. Während der Verfolgung hielt der Ladendetektiv fortlaufend Kontakt zur Polizei und übermittelte den jeweiligen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen. Dieser konnte schließlich in der Kaiserstraße durch die eingesetzten Polizeikräfte gestellt werden. Zunächst händigte der 31-jährige Beschuldigte vier Parfümflaschen aus. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde die fünfte entwendete Parfümflasche in seiner Hosentasche aufgefunden. Die vollständige Ware wurde dem Kaufhaus wieder ausgehändigt.

Gegen 20:00 Uhr ereignete sich ein weiterer Ladendiebstahl in der Schöfferstraße. Auch hier informierte ein Ladendetektiv die Polizei über einen flüchtigen Tatverdächtigen, der zuvor ein Parfüm aus einem Drogeriemarkt entwendet hatte. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf, wobei der Beschuldigte zwischenzeitlich in einen Linienbus einstieg. Der Bus konnte durch die Polizei in der Windmühlenstraße angehalten werden. Sowohl der Tatverdächtige als auch der Ladendetektiv befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Bus. Der 51-jährige Beschuldigte wurde kontrolliert, das entwendete Parfüm aufgefunden und dem Drogeriemarkt wieder übergeben.

Beide Beschuldigten müssen sich nun wegen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten.

