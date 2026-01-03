Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Donnerstag, den 02.01.2025, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Erzbergerstraße/Sternstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Ein 40-jähriger Fahrer eines PKW bog bei grün zeigender Ampel von der Erzbergerstraße nach links in die Sternstraße ein. Dabei übersah er eine 55-jährige Fußgängerin, die bei ebenfalls grün zeigender Fußgängerampel die Sternstraße von der Erzbergerstraße kommend überquerte. Bei dem Zusammenprall stürzte die Frau zu Boden, erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

