Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend, den 31.12.2025 kam es im Zeitraum von 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse sowie eines Mobiltelefons an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz. Der Geschädigte ließ die Gegenstände kurzzeitig unbeaufsichtigt auf einer Bank liegen und stellte anschließend fest, dass ein unbekannter Täter sie entwendet hatte.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

   - Lassen Sie Wertsachen niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie 
     diese körpernah: Nutzen Sie verschließbare Innentaschen oder 
     Gürteltaschen unter der Kleidung.
   - Smartphone und Smartwatch sollten immer mit PIN, Fingerabdruck 
     oder Gesichtserkennung geschützt sein, damit niemand auf die 
     gespeicherten Zahlungsmittel zugreifen kann. Mehr Informationen 
     unter 
     https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/t 
     aschendiebstahl/
   - Zahlungskarten sofort sperren - telefonisch über den 
     Sperr-Notruf 116 116* oder per SperrApp. Denken Sie auch an Ihre
     digitalen Karten.

* Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch der Anruf bei der 116 116 aus dem deutschen Festnetz ist gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und aus dem Ausland (+49 116 116) können Gebühren anfallen. Sollte der Sperr-Notruf in seltenen Fällen nicht erreichbar sein, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30 40504050.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Gleber
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

