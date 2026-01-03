Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend, den 31.12.2025 kam es im Zeitraum von 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse sowie eines Mobiltelefons an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz. Der Geschädigte ließ die Gegenstände kurzzeitig unbeaufsichtigt auf einer Bank liegen und stellte anschließend fest, dass ein unbekannter Täter sie entwendet hatte.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

- Lassen Sie Wertsachen niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie diese körpernah: Nutzen Sie verschließbare Innentaschen oder Gürteltaschen unter der Kleidung. - Smartphone und Smartwatch sollten immer mit PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung geschützt sein, damit niemand auf die gespeicherten Zahlungsmittel zugreifen kann. Mehr Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/t aschendiebstahl/ - Zahlungskarten sofort sperren - telefonisch über den Sperr-Notruf 116 116* oder per SperrApp. Denken Sie auch an Ihre digitalen Karten.

* Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch der Anruf bei der 116 116 aus dem deutschen Festnetz ist gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und aus dem Ausland (+49 116 116) können Gebühren anfallen. Sollte der Sperr-Notruf in seltenen Fällen nicht erreichbar sein, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30 40504050.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell