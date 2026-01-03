PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Briefkästen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmittag (31.12.2025) bis Donnerstagabend (02.01.2026) wurden mehrere Briefkästen in einem Mehrparteienhaus in der Mundenheimer Straße beschädigt. Diese befinden sich im frei zugänglichen Eingangsbereich.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963 - 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 07:37

    POL-PPRP: Diebstahl am Berliner Platz

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend, den 31.12.2025 kam es im Zeitraum von 20:45 Uhr bis 21:00 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse sowie eines Mobiltelefons an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz. Der Geschädigte ließ die Gegenstände kurzzeitig unbeaufsichtigt auf einer Bank liegen und stellte anschließend fest, dass ein unbekannter Täter sie entwendet hatte. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 15:51

    POL-PPRP: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am 30.12.2025, gegen 21:30 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Goerdeler Platz. Vermutlich stahlen sie aus dem gesprengten Automaten Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen konnten vier dunkel gekleidete Personen im Alter zwischen 25 - 30 Jahren in südliche Richtung weglaufen sehen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 15:50

    POL-PPRP: Brennendes Auto - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - An Neujahr, gegen 00:50 Uhr, fing ein Audi A6 in der Bliesstraße (nahe Eingang Hauptfriedhof) aus bislang ungeklärter Ursache an zu brennen. Der Fahrzeughalter konnte das Feuer im Bereich des Unterbodens selbstständig mit einem Feuerlöscher löschen. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren