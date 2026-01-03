POL-PPRP: Sachbeschädigung an Briefkästen
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum von Dienstagmittag (31.12.2025) bis Donnerstagabend (02.01.2026) wurden mehrere Briefkästen in einem Mehrparteienhaus in der Mundenheimer Straße beschädigt. Diese befinden sich im frei zugänglichen Eingangsbereich.
Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963 - 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.
