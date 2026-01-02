Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennendes Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

An Neujahr, gegen 00:50 Uhr, fing ein Audi A6 in der Bliesstraße (nahe Eingang Hauptfriedhof) aus bislang ungeklärter Ursache an zu brennen. Der Fahrzeughalter konnte das Feuer im Bereich des Unterbodens selbstständig mit einem Feuerlöscher löschen. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell