Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Reihenhaus

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr verständigte ein Anwohner in der Franz-Werfel-Straße, dass bei ihm eingebrochen worden sei. Der oder die unbekannten Täter schoben die Jalousien im rückwärtigen Gebäudebereich auf und hebelten dann die Terrassentür auf. Die Täter durchwühlten daraufhin das gesamte Gebäude. Ob bzw. was entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Anwohner hat in diesem Fall richtig gehandelt und sofort nach Feststellung des Einbruchs die Polizei über den Notruf verständigt. Nur so können Fahndungsmaßnahmen im Einzelfall zum Erfolg führen. Rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort 110!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell