Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Reihenhaus

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr verständigte ein Anwohner in der Franz-Werfel-Straße, dass bei ihm eingebrochen worden sei. Der oder die unbekannten Täter schoben die Jalousien im rückwärtigen Gebäudebereich auf und hebelten dann die Terrassentür auf. Die Täter durchwühlten daraufhin das gesamte Gebäude. Ob bzw. was entwendet wurde ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Anwohner hat in diesem Fall richtig gehandelt und sofort nach Feststellung des Einbruchs die Polizei über den Notruf verständigt. Nur so können Fahndungsmaßnahmen im Einzelfall zum Erfolg führen. Rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort 110!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de

  15.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Zwei Ladendiebstähle in der Mainzer Altstadt - Tatverdächtige gestellt

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Mittwoch kam es in der Mainzer Altstadt zu zwei Ladendiebstählen, bei denen jeweils Parfüm entwendet wurde. In beiden Fällen konnten die Tatverdächtigen durch das Zusammenwirken von Ladendetektiven und der Polizei gestellt werden. Gegen 19:00 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Kaufhauses einen aktuellen Ladendiebstahl. Ein Mann hatte ...

    mehr
  15.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall in der Wallstraße - Fußgänger leicht verletzt

    Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wallstraße, bei dem ein 27-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw-Fahrer die Wallstraße aus Fahrtrichtung Binger Straße kommend. Zeitgleich bewegte sich der 27-jährige Fußgänger auf dem Gehweg der Wallstraße in ...

    mehr
  15.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Kontrollstelle in der Saarstraße

    Mainz (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen zwischen 01:00 und 03:00 Uhr führten Einsatzkräfte der Neustadtwache Verkehrskontrollen in der Saarstraße durch. Hierbei konnten gleich zwei Fahrzeugführer festgestellt werden die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei einem 42-jährigen Rheinhessen konnten verzögerte Pupillenreaktionen festgestellt werden, woraufhin ein Urintest positiv auf Kokain ...

    mehr
