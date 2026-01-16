Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026, kam es gegen 10:45 Uhr in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt, der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die Kollision im Zusammenhang mit einem Fahrspurwechsel. Zum genauen Unfallhergang liegen derzeit widersprüchliche Angaben der Beteiligten vor. Der Radfahrer gab an, die Rheinstraße in Richtung Weisenauer Straße auf der rechten Fahrspur befahren zu haben, welche ausschließlich für den Radverkehr freigegeben ist. Der Pkw habe die mittlere Fahrspur genutzt und sei anschließend auf die rechte Fahrspur gewechselt, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen sei. Der Pkw-Fahrer hingegen erklärte, der Radfahrer habe von der rechten Fahrspur auf die von ihm befahrene mittlere Fahrspur gewechselt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell