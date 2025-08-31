PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI MD: Hilferufende Geschädigte - Verdächtiger erfolgreich gestellt

Dessau-Roßlau (ots)

Am Freitag, den 29. August 2025 griff eine männliche Person um 18:45 Uhr auf der Grünfläche vor dem Hauptbahnhof Dessau eine 20-jährige Deutsche und einen 23-jährigen Syrer mit einer Handsäge an und bedrohte diese. Hierbei wurde der Mann leicht am Oberschenkel getroffen, jedoch nicht verletzt. Weitere Angriffsversuche konnten abgewehrt werden. Anschließend flüchteten beide in Richtung Hauptbahnhof und eilten hilferufend zu einer Streife der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte nahmen sich der Situation sofort an. Sie konnten den Verdächtigen feststellen. Unter der Androhung von Pfefferspray ließ der 37-Jährige die Säge fallen. Die Bundespolizisten brachten ihn zu Boden. Er wurde gefesselt und zum nahegelegenen Bundespolizeirevier geführt. Ein Drogenschnelltest verlief negativ und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Die Handsäge wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung gegen den Deutschen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

