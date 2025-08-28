PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-Jährige wegen Computerbetruges per Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 27. August 2025 meldete sich eine Frau um 12:00 Uhr bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg um ihren Meldeverpflichtungen gerecht zu werden. Bei der routinemäßigen Überprüfung ihrer Personalien wurde bekannt, dass gegen sie zudem ein aktueller Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schwerin vorlag. Bereits im Februar 2023 verurteilte sie das Amtsgericht Ludwigslust wegen Computerbetruges zu einer Geldstrafe von 750 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen Haft. Lediglich einen geringen Teil des auferlegten Betrages zahlte die 24-Jährige. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft Schwerin am 15. August 2025 jenen Haftbefehl. Die Einsatzkräfte eröffneten der Deutschen diesen. Den haftabwendenden Betrag von 460 Euro konnte die Gesuchte nicht aufbringen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um die Ersatzfreiheitsstrafe von 46 Tagen Haft anzutreten. Abschließend informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

