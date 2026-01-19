Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Freitag dem 16.01.26, vermutlich in den Abendstunden, stiegen ein oder mehrere Täter in zwei Wohnungen im Hartenberg-Münchfeld ein. In der Dr. Heinrich-Rosenhaupt-Straße hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort durchwühlten sie etliche Schränke und erbeuteten Schmuck.

In der Kerschensteinerstraße hebelten die Täter an einem Einfamilienhaus die Kellertür auf und durchsuchten dann das gesamte Gebäude. Mit Bargeld und Schmuck verließen sie das Gebäude dann über den Balkon.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell