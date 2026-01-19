Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge in Mainz-Laubenheim beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mainz Laubenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Mainzer Stadtteil Laubenheim zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

Eine Anwohnerin meldete der Mainzer Polizei, dass in der Straße "Am Damsberg" mindestens zwei Fahrzeuge durch Zerkratzen beschädigt worden seien. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort insgesamt acht Fahrzeuge mit vergleichbaren Beschädigungen fest. An allen betroffenen Fahrzeugen wurden deutliche Lackkratzer in einem sogenannten Zickzack-Muster festgestellt. Aufgrund der Übereinstimmungen in der Art der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass die Taten von ein und derselben bislang unbekannten Person begangen wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell