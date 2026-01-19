PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge in Mainz-Laubenheim beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mainz Laubenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Mainzer Stadtteil Laubenheim zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

Eine Anwohnerin meldete der Mainzer Polizei, dass in der Straße "Am Damsberg" mindestens zwei Fahrzeuge durch Zerkratzen beschädigt worden seien. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort insgesamt acht Fahrzeuge mit vergleichbaren Beschädigungen fest. An allen betroffenen Fahrzeugen wurden deutliche Lackkratzer in einem sogenannten Zickzack-Muster festgestellt. Aufgrund der Übereinstimmungen in der Art der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass die Taten von ein und derselben bislang unbekannten Person begangen wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbrüche im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld

    Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) - Am Freitag dem 16.01.26, vermutlich in den Abendstunden, stiegen ein oder mehrere Täter in zwei Wohnungen im Hartenberg-Münchfeld ein. In der Dr. Heinrich-Rosenhaupt-Straße hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort durchwühlten sie etliche Schränke und erbeuteten Schmuck. In der Kerschensteinerstraße hebelten die Täter an einem ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Polizei Mainz informiert Anwohner in Mainz-Gonsenheim zur Einbruchsprävention

    Mainz (ots) - Um Einbrüchen vorzubeugen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, führt die Mainzer Polizei in Mainz-Gonsenheim eine Präventionsaktion durch. Polizeibeamtinnen und -beamte werden in diesem Zusammenhang im Zeitraum von 16:00 bis 19:00 Uhr die Straßenzüge in Gonsenheim zu Fuß begehen und gezielt den Kontakt zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren