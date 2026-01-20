PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 14-jährige Ladendiebin nach Flucht von Ladendetektiv gestellt - weiteres Diebesgut aufgefunden

Mainz (ots)

Am Montag, den 19.01.2026, gegen 14:30 Uhr, meldete ein Ladendetektiv eines Kaufhauses Am Brand der Polizei eine 14-jährige Tatverdächtige wegen Ladendiebstahls. Beim Verlassen des Geschäfts hatte die Diebstahlsicherung ausgelöst, woraufhin die Jugendliche zunächst in Richtung Rheingoldhalle flüchtete. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf und konnte die Tatverdächtige kurze Zeit später stellen und der Polizei übergeben. Bei der anschließenden Überprüfung durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut festgestellt, das zwei weiteren Ladengeschäften zugeordnet werden konnte. Die 14-Jährige wurde zur Anzeigenaufnahme zur Polizeidienststelle verbracht und im Anschluss in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

  • 20.01.2026 – 08:50

    POL-PPMZ: Senior vergisst wo er seine Frau abholen soll - Polizei hilft

    Mainz (ots) - Am Montagvormittag wurde ein über 90-jähriger Fahrzeugführer beim Überfahren einer Ampel an der Binger Straße in Fahrtrichtung Eduard-Frank-Straße beobachtet. Dabei hatte der Mann die Warnblinkanlage seines Fahrzeugs eingeschaltet. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle gab der Senior an, dass er zuvor seine Ehefrau von einem Arzttermin abholen ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:56

    POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 26-Jährigem

    Mainz - Klingenmünster (ots) - Seit Freitag, 16.01.2026, ist ein im Maßregelvollzug des Pfalzklinikums Klingenmünster untergebrachter 26-Jähriger abgängig. Er verließ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sein Zimmer. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Abgängige Bezüge in den Großraum Mainz und Hamburg haben könnte. Der 26-Jährige ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge in Mainz-Laubenheim beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Mainz Laubenheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Mainzer Stadtteil Laubenheim zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Eine Anwohnerin meldete der Mainzer Polizei, dass in der Straße "Am Damsberg" mindestens zwei Fahrzeuge durch Zerkratzen beschädigt worden seien. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort insgesamt acht ...

    mehr
