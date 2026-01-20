Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 14-jährige Ladendiebin nach Flucht von Ladendetektiv gestellt - weiteres Diebesgut aufgefunden

Mainz (ots)

Am Montag, den 19.01.2026, gegen 14:30 Uhr, meldete ein Ladendetektiv eines Kaufhauses Am Brand der Polizei eine 14-jährige Tatverdächtige wegen Ladendiebstahls. Beim Verlassen des Geschäfts hatte die Diebstahlsicherung ausgelöst, woraufhin die Jugendliche zunächst in Richtung Rheingoldhalle flüchtete. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf und konnte die Tatverdächtige kurze Zeit später stellen und der Polizei übergeben. Bei der anschließenden Überprüfung durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut festgestellt, das zwei weiteren Ladengeschäften zugeordnet werden konnte. Die 14-Jährige wurde zur Anzeigenaufnahme zur Polizeidienststelle verbracht und im Anschluss in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten überstellt.

