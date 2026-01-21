PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Juwelier

Mainz (ots)

Heute Morgen gegen 03:00 Uhr kam es in der Boppstraße zu einem 
Blitz-Einbruch in einen Juwelier. Drei bislang unbekannte Täter 
fuhren rückwärts mit einem hochwertigen schwarzen Alpha Romeo 
(Neueres Modell) an das Geschäft heran und rissen die 
Vorsatz-Rollgitter der Schaufenster mittels Seil heraus. Anschließend
schlugen die Täter  den Glaseinsatz der Eingangstür ein und 
erbeuteten Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort mit stark überhöhter 
Geschwindigkeit. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung mit starken 
Kräften aus dem gesamten Präsidialbereich konnte der PKW noch in der 
Neustadt durch eine Polizeistreife aufgenommen und verfolgt werden. 
Aufgrund von Geschwindigkeiten jenseits der 100km/h in der 
Innenstadt, rücksichtsloser Flucht über rote Ampeln und Kreuzungen, 
sowie Nebel konnte die Verfolgung nicht fortgesetzt werden. 

Nur wenig später konnte der PKW auf der B9 in Richtung Nierstein 
erneut aufgenommen werden. Bei der anschließenden Verfolgung kam ein 
Streifenwagen der PI Oppenheim von der Fahrbahn ab und kollidierte in
Nierstein mit einer Hauswand. Der Streifenwagen wurde stark 
beschädigt und zwei Einsatzkräfte der PI Oppenheim wurden jeweils 
leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, welches sie jedoch 
glücklicherweise zwischenzeitlich wieder verlassen konnten. 

Derzeit laufen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort und 
eine Auswertung der Videoaufnahmen findet statt. Dankenswerterweise 
haben eine Vielzahl von Anwohnern Videos der Tat angefertigt und 
diese der Polizei zur Verfügung gestellt. 

Das Tatfahrzeug hatte die Kennzeichen KA-AN 1099 angebracht, welche 
auf ein anderes Fahrzeug im Raum Karlsruhe zugelassen sind. 

Die Täter konnten bislang nicht festgestellt werden. 

Wir bitten die Bevölkerung daher um Hinweise: 

-	Wer hat ein entsprechendes Fahrzeug ggf. schon vor der Tat bemerkt,
insbesondere in Tatortnähe?
-	Wer wurde bei der Flucht vom Tatort durch das Fahrzeug gefährdet?
-	Wer hat Video- oder Bildaufnahme der Täter oder der Tat angefertigt
und diese der Polizei noch nicht zur Verfügung gestellt?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 
06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

