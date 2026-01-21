Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Juwelier

Mainz (ots)

Heute Morgen gegen 03:00 Uhr kam es in der Boppstraße zu einem Blitz-Einbruch in einen Juwelier. Drei bislang unbekannte Täter fuhren rückwärts mit einem hochwertigen schwarzen Alpha Romeo (Neueres Modell) an das Geschäft heran und rissen die Vorsatz-Rollgitter der Schaufenster mittels Seil heraus. Anschließend schlugen die Täter den Glaseinsatz der Eingangstür ein und erbeuteten Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung mit starken Kräften aus dem gesamten Präsidialbereich konnte der PKW noch in der Neustadt durch eine Polizeistreife aufgenommen und verfolgt werden. Aufgrund von Geschwindigkeiten jenseits der 100km/h in der Innenstadt, rücksichtsloser Flucht über rote Ampeln und Kreuzungen, sowie Nebel konnte die Verfolgung nicht fortgesetzt werden. Nur wenig später konnte der PKW auf der B9 in Richtung Nierstein erneut aufgenommen werden. Bei der anschließenden Verfolgung kam ein Streifenwagen der PI Oppenheim von der Fahrbahn ab und kollidierte in Nierstein mit einer Hauswand. Der Streifenwagen wurde stark beschädigt und zwei Einsatzkräfte der PI Oppenheim wurden jeweils leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, welches sie jedoch glücklicherweise zwischenzeitlich wieder verlassen konnten. Derzeit laufen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort und eine Auswertung der Videoaufnahmen findet statt. Dankenswerterweise haben eine Vielzahl von Anwohnern Videos der Tat angefertigt und diese der Polizei zur Verfügung gestellt. Das Tatfahrzeug hatte die Kennzeichen KA-AN 1099 angebracht, welche auf ein anderes Fahrzeug im Raum Karlsruhe zugelassen sind. Die Täter konnten bislang nicht festgestellt werden. Wir bitten die Bevölkerung daher um Hinweise: - Wer hat ein entsprechendes Fahrzeug ggf. schon vor der Tat bemerkt, insbesondere in Tatortnähe? - Wer wurde bei der Flucht vom Tatort durch das Fahrzeug gefährdet? - Wer hat Video- oder Bildaufnahme der Täter oder der Tat angefertigt und diese der Polizei noch nicht zur Verfügung gestellt? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

