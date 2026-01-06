PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wellness außer Kontrolle: Saunafass bringt Verkehr zum Schwitzen

POL-PIZW: Wellness außer Kontrolle: Saunafass bringt Verkehr zum Schwitzen
  • Bild-Infos
  • Download

Walshausen (ots)

Ein nicht alltäglicher Unfall beschäftigte die Polizei am Montagabend. Ein Anhänger mit Saunafass überschlug sich auf der Autobahn 8. Um 18:40 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann an der Anschlussstelle Walshausen auf die BAB 8 auf. Aufgrund einer nicht an die Winterverhältnisse angepassten Geschwindigkeit geriet der Anhänger ins Schleudern und löste sich von der Mercedes E-Klasse. Das Saunafass überschlug sich und blieb mit samt dem Anhänger auf der linken Fahrspur liegen. Zur Bergung des Anhängers musste die Autobahn für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 12.000,- EUR geschätzt. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren