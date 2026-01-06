Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wellness außer Kontrolle: Saunafass bringt Verkehr zum Schwitzen

Walshausen (ots)

Ein nicht alltäglicher Unfall beschäftigte die Polizei am Montagabend. Ein Anhänger mit Saunafass überschlug sich auf der Autobahn 8. Um 18:40 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann an der Anschlussstelle Walshausen auf die BAB 8 auf. Aufgrund einer nicht an die Winterverhältnisse angepassten Geschwindigkeit geriet der Anhänger ins Schleudern und löste sich von der Mercedes E-Klasse. Das Saunafass überschlug sich und blieb mit samt dem Anhänger auf der linken Fahrspur liegen. Zur Bergung des Anhängers musste die Autobahn für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 12.000,- EUR geschätzt. |pizw

