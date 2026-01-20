Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw kommt von Straße ab - Fahrerin leicht verletzt

Steinheim (ots)

Am Montag, 19. Januar, kam es gegen 10 Uhr auf der L827 bei Steinheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Frau aus Steinheim befuhr mit einem Fiat Punto die L827 aus Richtung Steinheim kommend in Fahrtrichtung Vinsebeck. Auf gerader Strecke verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden./rek

