Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkener Fußgänger gefährdet Verkehrsteilnehmer

Bad Driburg (ots)

Am Donnerstag, 15. Januar, kam es in Bad Driburg zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines stark alkoholisierten Fußgängers. Gegen 16.10 Uhr lief ein 25-jähriger Mann aus Altenbeken auf der Fahrbahn im Bereich Südenfeldmark / Ecke Kochs Kämpe und behinderte dadurch den fließenden Verkehr. Mehrere Autofahrer mussten Gefahrenbremsungen durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nur durch das umsichtige und richtige Verhalten der Verkehrsteilnehmer konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Verhalten des Fußgängers stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Fußgängers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

