Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Marienmünster (ots)

Am Sonntag, 11. Januar, kam es in Marienmünster-Vörden zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 67-jährige Frau hatte ihren Toyota gegen 6.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Berliner Straße abgestellt. Als sie gegen 13.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Beschädigungen fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

