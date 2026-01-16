PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Aufwändige Bergung nach Lkw-Unfall

POL-HX: Aufwändige Bergung nach Lkw-Unfall
  • Bild-Infos
  • Download

Warburg (ots)

Am Freitag, 16. Januar, befuhr ein Lkw mit Auflieger die B68 aus Richtung Warburg-Scherfede kommend in Fahrtrichtung Paderborn. Gegen 4.30 Uhr kam das Gespann etwa in Höhe der Abfahrt Hardehausen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der mit Getreide beladene Sattelauflieger kippt daraufhin auf die rechte Fahrzeugseite und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Der 58-jährige Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus seiner Fahrerkabine befreit und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bergung des beladenen Sattelzuges erwies sich als aufwändig, weshalb die B68 zunächst vollständig für den Verkehr gesperrt werden musste. Gegen 6.30 Uhr konnte die Fahrspur in Richtung Warburg wieder freigeben werden, um 9.45 Uhr konnte die vollständige Freigabe erfolgen. Während der Sperrung erhielten drei Verkehrsteilnehmer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da sie trotz des Verbots in den gesperrten Bereich gefahren sind. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:08

    POL-HX: Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer - Zeuge gibt Hinweis

    Höxter (ots) - Am Mittwoch, 14. Januar, bemerkte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer eine unsichere Fahrweise eines 20-jährigen Mannes aus Höxter auf der Lütmarser Straße. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Kurze Zeit später, gegen 16 Uhr, konnten Einsatzkräfte der Polizeiwache Höxter den gesuchten Audi an der Halteranschrift im Galgenstieg antreffen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:12

    POL-HX: Aufgefundene Leiche ist der vermisste Senior aus Willebadessen

    Willebadessen (ots) - Bei der am 21. Dezember 2025 aufgefundenen Leiche handelt es sich um den seit einiger Zeit vermissten Senior aus Willebadessen. Ein durchgeführter DNA-Abgleich bestätigte die Identität des 86-jährigen Mannes. Die durchgeführte Obduktion ergab keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren