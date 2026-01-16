Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Aufwändige Bergung nach Lkw-Unfall

Warburg (ots)

Am Freitag, 16. Januar, befuhr ein Lkw mit Auflieger die B68 aus Richtung Warburg-Scherfede kommend in Fahrtrichtung Paderborn. Gegen 4.30 Uhr kam das Gespann etwa in Höhe der Abfahrt Hardehausen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der mit Getreide beladene Sattelauflieger kippt daraufhin auf die rechte Fahrzeugseite und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Der 58-jährige Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus seiner Fahrerkabine befreit und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bergung des beladenen Sattelzuges erwies sich als aufwändig, weshalb die B68 zunächst vollständig für den Verkehr gesperrt werden musste. Gegen 6.30 Uhr konnte die Fahrspur in Richtung Warburg wieder freigeben werden, um 9.45 Uhr konnte die vollständige Freigabe erfolgen. Während der Sperrung erhielten drei Verkehrsteilnehmer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da sie trotz des Verbots in den gesperrten Bereich gefahren sind. /nig

